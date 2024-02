El enojo del DT de Defensa tras la venta de Sant’Anna a River: “La gente que maneja a…”

Julio Vaccari, el entrenador de Defensa y Justicia, habló sobre el inminente pase de Agustín Sant'Anna a River y reveló la conversación que tuvo con el uruguayo. Además, cargó contra los representantes de los jugadores, por la manera en la que inciden sobre sus decisiones.

"El chico se sentía confundido, en una situación compleja y más allá de este caso puntual, en mi punto de vista, la gente que maneja a los futbolistas no los aconseja de la manera adecuada", señaló Vaccari en conferencia de prensa luego del triunfo de Defensa ante Platense por 3 a 0.

"Hasta que una operación no se realiza, un jugador se debe adonde está. Es difícil si te llaman 35 veces diciendo que te vas a ir a River. Pero siempre les digo lo mismo a los chicos, ellos tienen una sola manera de manifestarse y es adentro del campo", indicó el DT.

Sant'Anna, de 26 años, quedó al margen del equipo que ganó en Florencio Varela por un pedido al propio Vaccari: "El chico me dijo que estaba en una situación donde no podía jugar. No lo puedo exponer a una situación en la que no quiere estar".

El pase del uruguayo al Millonario estaría muy cerca de llegar a buen puerto. River desembolsaría cerca de tres millones de dólares por la ficha del defensor, que ya tendría acordado un contrato fines del 2023. De esta manera, Martín Demichelis sumaría un futbolista en una posición donde no le abundan las opciones.

Fuente: Télam