Polémica en River: el lapidario "me gusta" de Rondón a un exfutbolista que liquidó a Demichelis

Salomón Rondón se fue de River pero, al parecer, cada vez que puede deja en claro que en su drástica decisión mucho tuvo que ver el manejo de vestuario de Martín Demichelis. El venezolano, en México, expresó que no la había pasado bien en Núñez y en las últimas horas tuvo una reacción que generó mucha más polémica.

Es que el delantero le dio "me gusta" a un posteo que realizó una reconocida señal deportiva sobre los dichos de Brian Sarmiento sobre el entrenador de River. El ex All Boys fue tajante y señaló que, a su entender, Demichelis no se lleva bien con los jugadores experimentados, razón por la cual prescindió de Rondón, Jonatan Maidana y hasta Enzo Pérez.

"Los jugadores no se acostumbran al técnico, lo vengo diciendo desde el año pasado. No trajo refuerzos porque no quiere tener jugadores grandes. Tiene un problema de llegada a los futbolistas y por eso rinden de esa manera”, comenzó y agregó: “No se lleva bien con los jugadores grandes, no tiene ese poder de convencimiento con ellos y entonces no les llega”.

El like de Rondón a los dichos de Sarmiento.

"Para mí es más del técnico por las declaraciones que hizo el año pasado, su forma de ir a la rueda de prensa. Tiene mucho ego, me pasó con varios técnicos que quieren ser más que el futbolista. No quiere jugadores grandes, por eso en el banco tiene tantos jóvenes que los puede manejar como él quiere”, cerró el carismático exjugador.

¿Qué había dicho Rondón al irse de River? “Estoy muy contento en Pachuca, era algo que necesitaba. Había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da revancha”, fueron las palabras del venezolano que no cayeron bien en el club y por las cuáles recibió hasta duros comentarios de parte de los hinchas.