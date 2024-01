El anuncio de Di María tras el rumor de que él y Messi irían a los Juegos Olímpicos

En las últimas semanas surgió el fuerte rumor, y deseo, de ver a Ángel Di María y Lionel Messi jugando para la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ante esta situación quien le puso punto final a las especulaciones fue el Fideo, quien charló ante las cámaras de Líbero, programa de TyC Sports, y habló de todo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de jugar para la Albiceleste en el torneo que supo conquistar en la edición de Pekín 2008, el rosarino fue tajante: ""No, no. Creo que ya está. Tomé la decisión que termine en la Copa América. Creo que me he ganado el poder decir: 'Hasta acá' en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último".

Mirá el video

A la hora de revelar el motivo por el que eligió al certamen continental como su última cita con la Selección argentina, Di María contó: "Decidí la Copa América porque tuve muchos años de sufrimiento en la Selección en los años que tuve lesiones y no me salían las cosas. Fueron momentos durísimos para mí. A partir de la Copa América que se ganó fue todo diferente".

"A partir de la Copa América que se ganó fue todo diferente. Fue todo alegría, felicidad y disfrutar un 100% estando en la Selección, creo que lo merecía. Por eso seguí, quería disfrutar un poco más y el final es la Copa América", añadió el campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Para finalizar, Di María sentenció: "Estoy agradecido a todos los técnicos que me han llevado y me han bancado. Lo sabe más de uno, por eso en el partido de Eliminatorias ante Brasil me levantaron adelante de la gente, se dieron cuenta que esta vez era de verdad. Es el momento perfecto para decirle adiós a esta camiseta. Es obvio que me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Es hora de dar un paso al costado y que venga la generación que viene".