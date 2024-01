Santiago Montiel contó qué mensaje le mandó su primo Gonzalo antes de enfrentar a River: “Me dijo que lo…”

Santiago Montiel anotó un magnífico gol que permitió a Argentinos Juniors lograr un empate agónico contra River en la apertura de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024 en el Monumental. Sin embargo, su celebración controvertida captó toda la atención, generando malestar entre los jugadores del Millonario y reveló que habló con su primo, Gonzalo, en la previa.

Mirá el video

"Me escribió antes del partido, me dijo que lo iba a ver. No sé si me va a bancar un mensaje, capaz que se enoja tal vez, je", contó en la transmisión oficial, donde también pidió disculpas si algún hincha se sintió ofendido: "Fue solamente un festejo, yo soy hincha de este club y creo que si la gente o los jugadores lo tomaron mal, les pido disculpas. No fue intención provocar a nadie".

"Uno nunca se imagina vivir esto. Yo hice todas las inferiores acá hasta Reserva, soy hincha de este club pero el festejo fue por emociones encontradas por todo lo que pasé, de todo el recorrido que hice. Se me cruzó por la cabeza toda mi familia, mi pareja, mi bebé que está en camino y eso es lo máximo", expresó el oriundo de La Matanza.