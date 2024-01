La tajante postura del presidente de Defensa sobre Sant’Anna y su deseo de jugar en River: "Agustín tendrá que..."

Defensa y Justicia debutó en la Copa de la Liga Profesional con derrota ante Godoy Cruz, en Mendoza. El entrenador Julio Vaccari dispuso de una formación con Nicolás Tripichio en el lateral derecho, uno posición que estaba asignada para el volante uruguayo Agustín Sant´Anna quien a horas del partido se negó a jugar para ejercer presión en favor de su salida a River, que pretende incorporarlo.

El ex Defensor Sporting, que Defensa pagó a 700 mil dólares por el 60% del pase, es una de las principales necesidades del mercado para Demichelis, pero River todavía no puede cerrar su pase y la situación entró en conflicto.

Tras la decisión del propio jugador de no ser parte del equipo, quien salió a hablar este lunes es el presidente de Defensa, Diego Lemme, quien contó detalles de cómo lo comunicó la decisión el jugador. "Él se lo comentó al DT después de que diera la formación, así que me imagino que al CT y a sus compañeros no les habrá caído muy bien", expresó.

River ofertó por el 2,5 millones de dólares por el 70% con la inclusión de juveniles a préstamo, números que no le cerraron a la CT del Halcón. Sobre esta oferta, Lemme reconoció: "Ante el interés de River, le pusimos un valor que nosotros pensábamos que era de la única forma que podíamos darle la chance al club y al jugador de que esa operación se haga. River la consideró muy alta, hizo un ofrecimiento, trasladé que en esas condiciones no iba a salir y al jugador también. A partir de ahí todo lo que sucedió después".

Sobre la medida, aseguró que lo habló con el futbolista. "Con la edad de Agustín seguro que el llamado de un club grande puede moverle el piso. Me parece que tomó la peor decisión porque tampoco era un ‘no’ para River, sino que estábamos en una postura… le dimos la opción a los dos, a él y a River, dimos el monto por el cual podría llegar a salir y River lo considero alto. Teniendo una semana más de libro de pase, Agustín me habló, le dije que no se equivoque, que para mi tenía que jugar y tratar de romperla como lo hizo siempre y seguramente iba a aparecer River, que había tiempo por delante. Él se lo comentó al DT, después de que diera la formación, así que me imagino que al CT y a sus compañeros no les habrá caído muy bien. A minutos de competir, había que dejar pasar las cosas. Hoy seguramente charlaron después del entrenamiento”.

Para cerrar, aseguró: "Agustín tendrá que hacerse cargo de la decisión que tomó, pedirles disculpas a la gente, a los hinchas, socios, jugadores y cuerpo técnico, porque le cumplimos con todo y lo hemos comprado, le hemos dado la posibilidad de mostrarse, de que esté en el radar de River".