La explosiva respuesta del DT de Gremio sobre el rumor de una oferta a Cavani: “Voy a pedir que…”

Luego de la salida de Luis Suárez al Inter Miami, a Gremio le quedó un inmenso hueco por llenar y un nombre que apareció rápidamente fue el de Edinson Cavani. Esta posibilidad fue barajada por el club brasileño, pero finalmente sus dirigentes terminaron descartando su contratación. En las últimas horas, el apellido de uruguayo volvió a sonar con fuerza y Renato Gaúcho, entrenador del Tri, dejó una fuerte frase en conferencia de prensa.

"Nunca hubo charlas por ellos. Una vez voy a pedir que ustedes no inventen historias. No existe nada también con Cavani. Esos dos nombres no tienen ninguna posibilidad de venir a Gremio", le expresó el DT a la prensa.

Luego, para dejar en claro esta situación, agregó: "Es una mala información. Les doy mi palabra de que no existe nada por Cavani". De esta manera, para tranquilidad del mundo Boca, el delantero no partiría rumbo a Gremio.

Desde Gremio descartaron estar interesados en el delantero uruguayo. (Foto: archivo)

El uruguayo fue suplente en el debut del Xeneize por la Copa de la Liga Profesional, pero ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo. Fueron los primeros minutos que sumó el delantero en este 2024, dado que no fue parte de los amistosos de pretemporada por priorizar tener una preparación física distinta a la de sus compañeros.

Cavani llegó a Boca en julio del 2023 y, aunque siempre fue reconocido por su enorme esfuerzo dentro del campo de juego, nunca se lo vio a tono ni desde lo físico ni desde lo futbolístico. Al momento, el ex PSG lleva anotados tres goles en 17 partidos con la camiseta del Xeneize.