Tevez explicó el motivo de su enojo con los jugadores de Independiente en el primer tiempo: "Estaba fastidioso porque..."

Independiente Rivadavia no pudo sonreír en su reestreno en la élite del fútbol argentino, al caer este viernes por 1-0 ante Independiente de Avellaneda, en el estadio Bautista Gargantini. El único gol del encuentro fue de Ayrton Costa en el inicio del complemento.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, tuvo dos claros dominadores. La Lepra mendocina en la primera mitad, mientras que los dirigidos por Carlos Tevez se hicieron dueños del encuentro en al segunda parte, al ritmo de la ventaja en el mercado. Para eso, fue clave el ingreso de Santiago Toloza para el Rojo, quien brindó la asistencia y se mostró participativo.

Tras el partido, el DT brindó una conferencia en la que manifestó: "Me quedo con el carácter del equipo, en una cancha difícil, en una provincia en la que nos cuesta mucho ganar. Lo más importante es ganar. Después vamos a ir mejorando".

Sobre el ingreso del volante ex Arsenal, Tevez solo dejó elogios para sus dirigidos: "La verdad es que Santi (Toloza) viene trabajando muy bien, igual que Lucas (González), que Ale (Alexis Canelo), que Puch (Ignacio Maestro Puch). Se me hace muy difícil armar el equipo y eso es lo más lindo. Es el recambio que tengo. Los muchachos que entraron hoy lo hicieron bien y me voy contento con el resultado".

Al DT, mientras el partido no salía conforme a sus expectativas, se lo pudo ver muy nervioso y fastidioso con sus dirigidos. Principalmente en el primer tiempo. Consultado sobre qué les dijo a sus dirigidos en el entretiempo, el DT se sinceró: "Les dije el tema de la presión y después que empezáramos a jugar. Estaba fastidioso en el primer tiempo porque no agarrábamos la pelota. Perdíamos la segunda pelota en cancha chica, con un club que viene de jugar el Nacional... sabíamos que se hacían fuerte con la segunda pelota. Lo trabajamos mucho en la semana, por eso me fastidiaba".

Finalmente, consultado por las incorporaciones que acercó la dirigencia hasta el momento, señaló: "Con el tema refuerzos estoy muy contento, con absolutamente todos. Los chicos están metidos. Estoy muy feliz porque se hicieron cargo. Hoy era un partido en el que no era fácil arrancar ganando, menos en esta cancha en la que se le va a hacer difícil a muchos. Estoy feliz pero saco conclusiones rápidas porque ya el martes tenemos otro partido".