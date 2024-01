Sabalenka se consagró bicampeona del Abierto de Australia: su tremendo récord

Aryna Sabalenka, número 2 del ranking mundial, se consagró campeona del Abierto de Australia por segunda vez consecutiva al imponerse a la tenista china Zheng Qinwen, quien ocupa el 15° puesto. La flamante campeona se impuso con parciales de 6-3 y 6-2 , en una final que duró apenas una hora y 16 minutos.

La bielorrusa de 25 años obtuvo su segundo título de Grand Slam sin conceder ningún set a lo largo de las dos semanas en el país oceánico. De este modo se unió al grupo de Ash Barty, Serena Williams, Maria Sharapova y Lindsay Davenport, jugadoras que han logrado la hazaña desde el año 2000.

Aryna Sabalenka venció a Zheng Qinwen en la final y alzó el trofeo del Abierto de Australia.

"Han sido un par de semanas increíbles. La sensación ahora mismo es increíble", dijo Sabalenka al recibir el trofeo. "Como siempre, mi discurso va a ser extraño, este no es mi superpoder. Quiero agradecer a Evonne (Goolagong) porque eres una inspiración para todas nosotras. Quiero también felicitar a Qinwen, sé que es un sentimiento muy duro pero eres muy joven y una gran jugadora. Vas a llegar a muchas finales como esta y se que lo conseguirás", añadió..

Para finalizar Sabalenka, entre risas y con una marcad emoción por el logro obtenido, sentenció: "Quiero agradecer también a mi familia, porque siempre me olvido de ellos en estos discursos. No sé si debería seguir en inglés porque no se van a enterar de nada".