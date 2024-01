El mendocino con paso en la selección que jugará en Racing

La carrera de Marco Di Césare continúa en pleno ascenso y este 2024 arrancó de la mejor manera para el defensor mendocino. Es que, mientras defiende los colores de la Selección argentina Sub-23 en el Preolímpico de Venezuela, el zaguero terminó llegando a un acuerdo y jugará la próxima temporada en Racing, de no mediar inconvenientes en el futuro.

Tras un gran paso por Argentinos Juniors, en donde llegó a jugar 60 partidos y le marcó un tanto a River, el defensor central dio el gran salto y defenderá los colores de la Academia, que fue uno de los equipos que mejor se reforzó de cara al inicio de la Copa de la Liga.

La joya de nuestra provincia había sido uno de los jugadores más buscados en este mercado de pases y finalmente el conjunto de Avellaneda se terminó llevando el premio mayor tras comprar el 70 por ciento de su pase. Además, ambos cubes arreglaron la venta del 90 por ciento del fichaje de Nicolás Oroz y el 60 de Maximiliano Romero, además de saldar la deuda correspondiente a la venta de Gonzalo Piovi a Cruz Azul.

Mientras tanto, Marco Di Césare se encuentra enfocado con el conjunto Albiceleste, que está en busca de una de las dos plazas rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Tras el triunfo ante Perú en la noche del miércoles, el hombre de 21 años se refirió a su pase a la Academia, aunque mantuvo la calma: "Le pedí a mi representante que durante el torneo me mantenga al tanto solo de las cosas oficiales. Hasta ahora no me llegó nada, sé que hay rumores, pero veremos qué pasa".