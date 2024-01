La advertencia de una leyenda del fútbol de EEUU para los jugadores que enfrenten a Messi: “Quiero asegurarme de que…”

La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer de los Estados Unidos generó un sinfín de comentarios en el mundo del fútbol. El capitán de la Selección argentina, como era de esperarse, se robó todas las miradas y puso al Inter Miami en los primeros planos a nivel mundial.

Aunque parezca mentira, en el país norteamericano no todos están felices por contar con la presencia del campeón del Mundial de Qatar 2022. Este es el caso de Alexi Lalas, una leyenda de la Selección de EEUU, quien dijo presente en el podcast ‘Estado de la Unión‘ y apuntó contra el 10.

Alexi Lalas expresó su deseo de que Lionel Messi no gane la MLS.

Para comenzar, manifestó: “Si el Inter Miami gana la Copa MLS 2024 con Messi y sabes que tiene un elenco de estrellas, piensa que la publicidad y la atención no solo a nivel nacional sino internacional que obtendría van a decir que es porque la liga no es buena y simplemente entró y les limpió la cara a todos con estos jugadores. Algunos de los cuales están más allá de su límite y han pasado su mejor momento, por lo que no hay equilibrio. Sin embargo, lo aceptaría”.

A la hora de enviarle un consejo a los rivales del Inter Miami, expresó: “Si estuviera en otros equipos quiero vencer a Miami y quiero vencer a Inter Miami específicamente porque tienen a Messi, porque reciben toda esa atención y quiero asegurarme de que envíen un mensaje".

"Un mensaje de que todo el dinero, toda la atención, la fama y todo ese tipo de cosas están muy bien, pero cuando suena ese silbato es un tipo diferente de situación”, sentenció Lalas, quien jugó 96 partidos con el seleccionado estadounidense, incluyendo cuatro en el Mundial de 1994.