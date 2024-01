El sincericidio de Tevez sobre su decisión de dirigir a Independiente: “Me cagaría a puteadas mi…”

Si bien ya conoció el club y tuvo su primera experiencia en el banco de suplentes de Independiente, la temporada 2024 será más que especial para Carlos Tevez. Tal y como lo manifestó el mismo director técnico en sus últimas apariciones públicas, por primera vez realizó la pretemporada completa y, además, armó el equipo a su gusto.

Ahora, la cabeza del Apache está puesta en el debut en la Copa de la Liga, que será ante Independiente Rivadavia el próximo viernes 26 de enero en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. En la previa del primer compromiso oficial del año, el DT del elenco de Avellaneda dialogó en exclusiva con Súper Mitre.

Ya sumate a #SuperMitre #Ahora Carlos Tévez, ex jugador de fútbol y actual técnico de #Independiente: “Creo que mi viejo no me perdonaría que yo este dirigiendo Independiente". pic.twitter.com/eRG1OU0gkQ — Super Mitre (@SuperMitre) January 19, 2024

Para comenzar, Tevez dejó claro cuál será su objetivo de cara al comienzo de la competencia: “Hay que acostumbrarse a que Independiente pelee el campeonato, pero todo lleva un proceso. Hasta que no gane nada, no me siento de la familia de Independiente. Igualmente siento que cambié abucheos por aplausos. Siento que Independiente hoy es mi casa. De Boca hablo poco y nada, Independiente me lleva todo el tiempo”.

Reconocido hincha de Boca, club en el que debutó y en el cual colgó los botines, Tevez aprovechó para hablar del club de sus amores: “Independiente y Boca son dos mundos diferentes. Un poco se rompió el apego con Boca, se rompió esa burbuja llegando a Independiente”.

Para finalizar, sin pelos en la lengua, el Apache recordó a su padre y se refirió a la respuesta que este hubiese tenido cuando se enterara que Carlitos dirigiría en el Rojo: “Yo creo que mi viejo no me perdonaría que dirija a Independiente, me cagaría a puteadas. Hemos ido a la segunda bandeja de la Doble Visera como visitantes y nos comimos un par de palos con él y el ‘Chueco’. Siempre me acuerdo cuando iba con mi viejo”.