La fuerte advertencia de Borja tras marcar en el amistoso y confirmar su continuidad en River: "Siempre dije que..."

River pudo sumar su primera victoria en la gira pretemporada por los Estados Unidos. Fue ante Pachuca de México, en Dallas, con gol de Miguel Borja. El colombiano fue el gran ganador de la pretemporada, porque con la ausencia de Rondón -hoy lo enfrentó-, parece consolidarse como titular y podrá tener continuidad.

En diálogo con ESPN tras el partido, el colombiano aseguró: "Agradecido con Dios porque nos da un buen resultado hoy, es lo que queríamos. Nos vamos contentos en un largo viaje que tenemos ahora".

Sobre el partido, además, analizó: "Pienso que mejoramos un poco sobre el final del primer tiempo, empezando el segundo también. Durante gran parte del partido dominamos el juego y creo que llegó el gol en el momento justo".

Mirá el video

Consultado sobre si siente que este es su año en River, Borja no ocultó su entusiasmo. "Vengo trabajando bien, he sido consciente de lo que tenemos por delante. Siempre tengo fe de que me va a ir bien, no solo a mí sino en lo colectivo", aseguró.

"Quiero responder al respaldo del hincha. Espero demostrarlo dentro de la cancha”, agregó.

Finalmente, respondió acerca de su continuidad, la que ya parece no estar en duda tras haber recibido una oferta de la MLS. "Me voy a quedar, siempre dije que llegué a este club para hacer historia”, señaló.

Este sábado, el delantero de 30 años anotó su gol número 27 en 68 partidos con la camiseta del Millonario.