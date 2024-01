La dura sentencia de Kempes sobre las dudas de Scaloni como DT argentino: "Si se quiere ir..."

Las dudas sobre su continuidad como entrenador de la Selección argentina, pusieron a Lionel Scaloni en el centro de una ola a la que se subieron muchos nombres muy importantes para hablar al respecto y en las últimas horas fue Mario Alberto Kempes quien realizó una particular reflexión sobre el entrenador.

En diálogo con el sitio Infobae, el campeón del Mundo en 1978, fue sincero y tajante: "Un técnico suplente sin experiencia que empezó a hacer bien las cosas, lo dejaron, salió campeón y ahora dijo ‘Señores: respétenme’. Si se quiere ir se va y si se quiere quedar, se queda”.

Además reveló haberse sorprendido por lo que Scaloni dijo luego de vencer a Brasil en el Maracaná: "Deben haber algunos problemas que no sabemos porque irte campeón duele, pero es lindo porque después viene la malaria y la culpa es tuya".

En otro orden, el 'Matador' también habló sobre Lionel Messi: "Hay que respetar todo. Cuando Messi renunció yo dije que estaba bien. Si hacía las cosas bien, la culpa de que se perdiera era de él. Llegó un momento que dije: ‘¿Para qué? ¿Para qué se va a arruinar la vida viniendo a Argentina?’”.

"Hace todo lo que tiene que hacer, le sale todo bien a él, pero no a la Selección y eso molesta. Y yo dije: ‘Que no venga más, que se quede feliz en Barcelona’. Un día se dio vuelta la tortilla, encontró un nuevo técnico, una nueva Selección, empezó a disfrutar y ganó la Copa América y el Mundial. Con Scaloni pasó lo mismo”, cerró el ex Rosario Central.