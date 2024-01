Independiente confirmó que no viajará a Miami para la pretemporada: el motivo y la postura del club

Independiente informó esta noche que no realizará la pretemporada en Miami, Estados Unidos, hacia donde iba a viajar mañana el plantel, porque resultó "víctima de un incumplimiento comercial por parte de la empresa organizadora Black & White INC”, según indicó la entidad de Avellaneda en un extenso comunicado.

uD83DuDCCC Comunicado oficial: pretemporada del Plantel Profesional pic.twitter.com/t0bC30nRfx — C. A. Independiente (@Independiente) January 3, 2024

La institución presidida por Néstor Grindetti anunció que tomara cartas en el asunto por la vía legal "por daños y perjuicios e incumplimiento del contrato correspondiente" y que está trabajando contra reloj para definir donde comenzará la parte central de la pretemporada el equipo dirigido por Carlos Tevez.

El comunicado del club

“En el día de la fecha, la Comisión Directiva del Club Atlético Independiente se vio imposibilitada de concretar la pretemporada del Plantel de Fútbol Profesional en el estado de Florida, Estados Unidos”.

“Nuestra institución ha sido víctima de un incumplimiento comercial por parte de la empresa organizadora Black & White INC, la cual no resolvió cuestiones fundamentales como el traslado, el alojamiento, la logística y los amistosos que el primer equipo debía disputar, tal como se había comprometido”.

“En todo momento, el Club estuvo a disposición de Black & White INC para colaborar en la realización del viaje. Entre otras cosas, la institución accedió a pagar el vuelo 24 horas antes de viajar, pero las reservas del alojamiento no se habían realizado. A medida que pasaban las horas, los incumplimientos por parte de la empresa mencionada eran mayores y se llegó a una situación de no retorno”.

“Esta decisión nos genera un perjuicio económico y la imposibilidad de continuar con el posicionamiento de nuestra marca a nivel internacional. Por lo tanto, se iniciará una demanda legal a la empresa Black & White INC por daños y perjuicios e incumplimiento del contrato correspondiente”.

“Desde ya, la Comisión Directiva junto al cuerpo técnico están abocados a la organización de una nueva alternativa de pretemporada para seguir con la planificación de entrenamientos de cara al comienzo de las competiciones oficiales. Cabe aclarar que se sigue trabajando para disputar los amistosos programados en pos de no alterar los tiempos de trabajo de los futbolistas”.

“Finalmente, queremos destacar la colaboración en todo momento de la Asociación de Fútbol Argentino y de la señal televisiva ESPN, quiénes a la par de! club fueron resolviendo los reiterados incumplimientos de la empresa denunciada”, cerró el texto.

En principio la AFA le ofrecería a Independiente el predio de Ezeiza, Lionel Messi, y el plantel se hospedaría en el hotel Holliday Inn, cercano a ese lugar de entrenamiento.