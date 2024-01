El sincericidio de Tevez sobre lo que se le viene en Independiente: “Estoy más cagado ahora porque…”

Carlos Tevez enfrentará un enorme desafío en Independiente. El Apache consiguió evitar el descenso de Rojo en el semestre anterior, ahora se encuentra inmerso en su primera pretemporada y no evita asumir la responsabilidad que demanda el club. Así lo dio a entender en una extensa charla con radio Mitre.

"Estoy más cagado ahora que antes", reconoció el entrenador y explicó el motivo: "Este es el primer plantel que armo. Entonces, al ser directamente mío, tenemos que salir a ser protagonistas en todos lados. Pero miedo no tengo, no. Miedo teníamos en el barrio, ahora no. Tenemos que acostumbrarnos a que Independiente empiece a pelear el campeonato".

"Una vez que vos te acostumbrás a eso cada vez vas a exigir más y creo que eso es buenísimo, pero lleva un tiempo, un proceso. Porque acordémonos que cuando agarré, estábamos peleando el descenso. Después nos salvamos y no nos faltó nada para clasificar a jugar los cuartos de final", agregó.

Para cerrar, sentenció: "Vamos por buen camino y creo que tenemos que llevar a Independiente a lo que es su historia y empezar desde abajo. Nos va a ir bien. Quiero salir campeón con Independiente. Salir campeón como técnico creo que te da otra cosa. Entonces, como digo, si tenés la capacidad de ser campeón como entrenador, empezás a marcar un camino".

"Si no sintiera que Independiente es mi casa estaríamos al horno. Hoy me siento como en casa. La gente valora mi trabajo. "Al hincha independiente había que despertarlo y lo que iba a decir en la conferencia de prensa después lo tenía que sostener hasta el último. Y ojo, lo voy a sostener hasta el final", finalizó.