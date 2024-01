La fuerte frase del entorno de Benzema tras el castigo de Gallardo: "Debo decir que..."

Cuando Marcelo Gallardo aceptó la oferta para dirigir el Al Ittihad, sabía que entre los argumentos a favor se encontraba la posibilidad de dirigir a uno de los mejores jugadores del mundo, el francés Karim Benzema. Apenas unos partidos después, la situación es muy diferente.

El delantero viajó de vacaciones a las islas Mauricio -según su versión no pudo regresar a causa de un ciclón-, se ausentó durante 6 entrenamientos y Gallardo lo separó de la pretemporada. En el medio, aparecieron rumores sobre un interés de Chelsea por sumarlo y del Olympique de Lyon por repatriarlo, teniendo en cuenta que es el club en el cual surgió.

Gallardo separó a Benzema del plantel del Al Ittihad. (Foto: archivo)

Con la relación aparentemente quebrada, desde el entorno del futbolista salieron a dar su versión de la situación. Fue el abogado de Benzema, Hugues Vigier, quien ofreció sus declaraciones a BFMTV. "Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período (en Al Ittihad) sea menos próspero. También se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón y regresó a Arabia Saudita”, detalló.

Sobre el mal momento, el abogado igualmente destacó su capacidad de resiliencia: "Lo vimos resurgir de las cenizas. Si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas".

Finalmente, Vigier se refirió a la posibilidad de que Benzema regrese al Lyon. "Debo decir que estaría muy feliz de verlo volver a jugar en Lyon, me gustaría... pero no me lo ha anunciado por el momento". Luego, evitó referirse a la posibilidad de que sea sumado por un equipo de la Premier League, aunque medios ingleses lo sugieren.