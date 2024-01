Escándalo con un jugador del Manchester City: su exesposa lo acusó de tener una “doble vida”

Después de hacer público su divorcio, Annie Kilner destapó la doble vida de Kyle Walker. El defensor del Manchester City tiene un hijo con la modelo Lauryn Goodman, situación que tuvo lugar durante su matrimonio, y ahora parece tener otro más.

El jugador reconoció públicamente su paternidad con Goodman, un hecho que fue aclarado con su ahora ex pareja. Sin embargo, se revela que Walker también tuvo una hija adicional con su amante, información que se mantenía en secreto. A pesar de que el defensor negaba serlo, existen pruebas contundentes para respaldar su afirmación.

Kyle Walker, el jugador que tiene una doble vida.

Días atrás, poco después de anunciar la ruptura, la verdad salió a la luz en una entrevista con The Sun, donde la amante de Walker reveló la verdad sobre los hijos que comparte con el jugador: "Le decía a Kyle: 'Debes decírselo. Tienes que informarle a Annie que eres el padre de nuestra hija y que mantienes una relación con ambos hijos'".

"Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: ‘Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos”, agregó Goodman.

En la misma línea, recordó: "El día después del Boxing Day conseguí que alguien le enviara un mensaje a Annie porque sabía que él estaba jugando para poder hablar con ella y decirle la verdad en privado de que Kyle era el padre de mi hija. Ella me dijo: "Tuve un presentimiento y les dije a mis amigos que ella era su hija". Le dijeron que estaba loca".

"No era un secreto para sus compañeros: se ponían al teléfono cuando hacíamos FaceTime. En una llamada prometió traerle a Kairo un balón del Mundial. Y lo hizo", cerró. Este escándalo provocó que Annie terminara la relación con el futbolista. “Tras muchos años de matrimonio y tres maravillosos hijos en común, he decidido tomarme un tiempo alejada de Kyle. No deseo hacer más comentarios al respecto", expresó Kilner que, según medios, estaría embarazada de seis meses.