Barcelona le propuso jugar un amistoso a Inter Miami: la tajante respuesta del equipo de Messi

Inter Miami, equipo estadounidense en donde juega el campeón mundial Lionel Messi, no aceptó la propuesta del Barcelona de España para jugar un encuentro de pretemporada en el próximo verano boreal, según lo informa hoy la prensa española.

Como parte de su preparación de pretemporada, el club azulgrana tiene previsto pasar unos días en la Costa Este de Estados Unidos, en las ciudades de Nueva York y Orlando y la directiva catalana tuvo interés en aprovechar ese lapso para jugar ante Inter Miami, señaló Mundo Deportivo.

Messi no se reencontrará con el club de sus amores.

No obstante, pese a que al Barcelona le hubiera gustado enfrentarse a la franquicia del inglés David Beckham, y encontrarse con cuatro de sus ex jugadores: Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, y el uruguayo Luis Suárez, Inter no tiene intención de disputar ningún partido amistoso durante este periodo en el que el club de la MLS tendrá la mira puesta en la Leagues Cup.

La League Cup es una competición organizada entre equipos estadounidenses y mexicanos, y ganada en agosto de 2023 por el Inter Miami a poco de la llega de Messi.