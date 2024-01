"Gago tiene conceptos futbolísticos que no se los vi a nadie"

El paso de Fernando Gago como entrenador de Racing genera muchas sensaciones encontradas entre los hinchas. El actual entrenador de Chivas de Guadalajara consiguió dos títulos con la Academia: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional. Sin embargo, nunca logró obtener un consenso total.

Lo que sí parece que logró es el respeto de sus dirigidos, quienes por ejemplo le demostraron todo su apoyo en cancha de San Lorenzo cuando su continuidad estaba en duda y fueron a abrazarlo cuando Leonardo Sigali empató el partido.

Emiliano Vecchio, que rescindió su contrato y ya es también un ex Racing, brindó una entrevista radial y elogio de gran manera a su exentrenador. “Fer Gago fue una persona que confió en mi cuando me fui de Central. Me llamó por teléfono y me dijo: ‘Vení, yo te voy a poner bien y te voy a hacer jugar’”, comenzó explicando.

Vecchio elogió de gran manera a Gago. (Foto: archivo)

Luego, soltó: “Tiene conceptos futbolísticos que no se los vi a nadie. Tiene una posibilidad de crecer enorme y va a dirigir donde quiera. Le voy a desear lo mejor a él y su cuerpo técnico porque son personas extraordinarias”.

Mientras tanto, Gago se prepara para lo que será su tercera experiencia como entrenador y la primera en el plan internacional, donde dirigirá a un importante de México como es el Chivas. La llegada del exfutbolista a tierras aztecas representa una fuerte apuesta de Fernando Hierro, actual mánager del conjunto rojiblanco.