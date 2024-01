El tenso momento que vivió Matías Suárez con un hincha tras su regreso a Belgrano: "Andate, ratón"

El pasado 5 de enero, en sus canales oficiales de comunicación, River dio a conocer su decisión final con respecto a la situación contractual de Matías Suárez. El delantero, que tenía contrato hasta el 31 de diciembre del 2023, no llegó a un acuerdo con la dirigencia y se despidió del club de Núñez.

Con el correr de los días Belgrano apretó el acelerador y durante la jornada de este viernes oficializó el regreso del atacante al club de sus amores. Pese al sentimiento que lo une a la institución, el recuerdo sobre su polémica salida al Millonario (se dio cuando el Pirata peleaba el descenso), sigue presente en cierto sector del público cordobés.

Mirá el video

Todavía en Buenos Aires, Matías Suárez se realizó la revisación médica y posteriormente se tomó el tiempo de hablar con la prensa. Fue en ese momento donde protagonizó una tensa escena con un hincha que pasó por el lugar y, de fondo, comenzó a agredirlo verbalmente.

"Andá a pagar lo que debes. Un millón y medio de dólares, ratón. Te fuiste como una rata de Belgrano. Rata, no vuelvas más. A Córdoba no volvés más, ratón. Andate. No vuelvas más a Córdoba, ratón. Debés un millón y medio de dólares allá", se puede escuchar de fondo en plena entrevista.

Pese a esto el ex River, de 35 años y surgido de la cantera del conjunto cordobés, firmó un contrato con el Pirata hasta diciembre de este año, en lo que será su tercera etapa con la camiseta del club que lo vio nacer futbolísticamente.