La fuerte reflexión de Diego Schwartzman tras quedar afuera del Abierto de Australia

Diego Schwartzman no comenzó el año de la manera deseada. El Peque no pudo meterse al cuadro principal del Abierto de Australia tras caer ante el estadounidense Denis Kudla y no es parte de un Grand Slam por primera vez desde Wimbledon 2014. Esta situación generó un sinfín de críticas contra el tenista, quien realizó una profunda reflexión al respecto.

La hizo al responder el comentario de un seguidor que le envió un mensaje de apoyo por lo sucedido en la qualy del certamen. "Sos grande Dieguito, las buenas ya van a venir", escribió en fanático y fue ahí cuando el Peque reaccionó: "Ya vinieron! Toda la carrera fue increíble. Pero eso lleva a que todos, incluyéndome, queramos siempre más y a veces se puede a veces no…".

El posteo de Peque.

"Eso no es fracasar. Ni es que la cosa vaya mal. Mira si alguien hubiera dicho hace 10 años que esas estadísticas de carrera iban a ser mías", agregó en referencia a otro posteo que expresaba: "Me sorprende que se le diga 'fracasado' a un tipo que: Fue Top 8. Jugó semis de Grand Slam. Jugó 36 main draw de Grand Slam consecutivos. Jugó una final de M1000. Fue número 1 de Argentina por 179 semanas. Jugó un Master. Pero siempre es más fácil criticar que alagar".

Además, en su cuenta de Instagram, el tenista argentino había compartido un sentido mensaje tras la derrota: "Se me corta una racha de 36 grand slams jugando main draw. Duro volverse a casa rápido de una gira tan linda. El tenis me dio demasiadas cosas que jamás hubiera imaginado y esta racha fue una de ellas. Los años me hacen disfrutar de semejante logro y no reprocharme nada. Vuelta a casa y a preparar los torneos más lindos del año en Córdoba y Buenos Aires. Allá vamos".

Schwartzman es el primer invitado al Córdoba Open que se jugará del 3 al 11 de febrero, lo que aumentará a siete la cantidad de tenistas argentinos en el cuadro principal. El porteño, semifinalista en Roland Garros 2020, alcanzó la final del ATP de Córdoba en la edición 2020, cuando cayó con el chileno Cristian Garín, fue semifinalista en 2022 y cuartofinalista en 2019 y 2021.