El ídolo de River que fue invitado por Demichelis a acompañar al plantel a la Bombonera: “Ojalá pueda motivar a los chicos”

El gran clásico entre Boca y River entró en la recta final. Los dirigidos por Martín Demichelis ajustan detalles y se preparan para visitar la Bombonera, en un duelo trascendental no solo por la relevancia del rival, sino porque llega en un momento en el que el Millonario necesita sumar para competir en la Zona A de la Copa de la Liga y despejar dudas.

El encuentro será a partir de las 14, por lo que el plantel Millonario deberá acceder al meno una hora y media antes a la Bombonera, para prepararse para el encuentro, con concentrados ya definidos por Demichelis. Sin embargo, además de los futbolistas y el staff, el colectivo millonario contará con la presencia de un ídolo de la institución, a pedido del DT. Se trata del Beto Alonso, quien regresa a ese estadio tras 37 años.

Demichelis y Alonso.

Sobre lo que será su presencia en cancha de Boca, el exjugador expresó: "Vuelvo a la Bombonera por primera vez desde que me retiré. Lo tomo como un hincha más que quiere ver el partido tranquilo. Voy a acompañar al plantel en el micro. Es un verdadero orgullo. Agradezco a Demichelis por dejarme ir en el micro. Tengo una gran relación con él y lo quiero mucho". El ídolo, agregó: "Ojalá pueda motivar a los chicos".

Luego, se refirió al malestar dentro del plantel por las filtraciones del DT a periodistas, que desencadenó una crisis interna: "No puedo hablar sobre si hay problemas en el plantel porque no lo sé y no me gusta, pero lo que sí puedo decir es que River no es un cabaret".

Al respecto y aprovechando el acompañamiento, agregó: "El clima en el vestuario es de tranquilidad, me invitaron a comer y no veo que haya nada raro".

Por último, en diálogo con TyC Sports, Alonso finalizar, refiriéndose a la importancia de quedarse con los tres puntos en un Superclásico, el ídolo del Millonario sentenció: "El River - Boca es un campeonato aparte. Si ganás el clásico te asegurás seguir laburando todo el año y, si hay algún problema, tapa todo"