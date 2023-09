Qué dijo Tevez del penal que reclamó todo Independiente ante Gimnasia: “Sobre el arbitraje…”

La pelea por no descender está al rojo vivo e Independiente consiguió una victoria vital ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que pasó a ocupar el puesto en el que nadie quiere estar. Más allá de conseguir su segunda victoria en dos partidos, Carlos Tevez se mostró enojado con el arbitraje, aunque prefirió no tirar leña al fuego.

En conferencia de prensa, el DT del Rojo no quiso hablar de un penal que Leandro Rey Hilfer no entendió como falta de Leonardo Morales sobre Alexis Canelo: "Sobre el arbitraje no voy a decir nada. A veces se equivocan para bien, a veces para mal. No voy a hablar de eso porque sino se sigue hablando durante toda la semana y no tiene sentido", expresó.

La frase elegida por el Apache no fue al azar. Así como el referí pudo haber sancionado falta por el pisotón del defensor uruguayo del Lobo, Fernando Rapallini cobró un dudoso penal hace una semana, que le permitió a Independiente vencer a Vélez en otro duelo decisivo.

¿ERA PENAL PARA INDEPENDIENTE?



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UKGcxFaNFV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2023

Por otra parte, Tevez destacó el juego del Rojo y aseguró que deberían haber ganado holgadamente: "Me voy conforme con el partido que hicimos hoy. Creo que en el primer tiempo podríamos haber sacado una diferencia de dos goles y no solo por uno. Después era obvio que ellos se nos iban a venir y que nosotros teníamos que aguantar hasta encontrar un contragolpe", analizó.

"Nos queda solamente la última jugada de ellos porque la verdad que hicimos un gran partido y no merecíamos sufrir de esta manera. Si nos descuidamos un segundo, la pagamos caro", señaló el DT. Ahora, Independiente se tomará un respiro de la pelea de abajo y enfrentará a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina en Mendoza. Eso será el próximo sábado 9 de septiembre.