La tremenda autocrítica de Demichelis tras el 0-2 ante Vélez: “Un River totalmente desconocido; estoy preocupado por…”

Martín Demichelis enfrentó los micrófonos luego de la deslucida presentación de su equipo en el José Amalfitani, donde River cayó por 2-0 ante Vélez Sarsfield. Lejos de buscar cualquier tipo de excusa, el director técnico reconoció el bajón futbolístico de su equipo y se expresó sobre ello.

Para comenzar, en su diálogo ante los medios, manifestó: "Coincido plenamente con lo que decís. Un River totalmente desconocido y seguramente uno de nuestros partidos, sino el peor, desde que nos tocó asumir. “Estoy preocupado por intentar encontrar soluciones lo antes posible”.

"Como primer responsable tendré que ponerme a buscar, investigar y encontrar la tecla para que River vuelva a ser el del torneo anterior. Hay que salir de esta situación. La verdad que me preocupa así que investigaré por donde podemos solucionarlo, lo antes posible", añadió Demichelis tras la derrota de River.

En cuanto a la falta de contundencia a la hora de salir de Núñez, algo que preocupa a los hinchas, el director técnico del Millonario reconoció: "No es el primer partido que no somos nosotros de visitante. Volvimos a no sacar tres puntos de visitante y, sobre todo, a no ser nosotros".

Para finalizar, Demichelis se refirió al largo tiempo que tendrá para trabajar debido a la doble fecha FIFA: "Se van jugadores a sus respectivas Selecciones. Tenemos dos semanas para trabajar con un partido amistoso para trabajar en el medio. En estas dos semanas ese partido nos va a servir para ir corrigiendo los errores que tuvimos hoy".