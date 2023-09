El tremendo cruce de Bielsa con un periodista uruguayo: “Lo que dijo es una burla a la inteligencia”

El histórico duelo de Marcelo Bielsa con el periodismo está más vivo que nunca en la Selección de Uruguay. De cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, el Loco no llamó a Luis Suárez ni a Edinson Cavani, que faltarán en la Celeste por primera vez en casi 20 años. Esta fue apenas una de las cuantas decisiones del argentino que levantaron gran polémica en el país vecino.

Sin dudas, fue la determinación más fuerte del ex Argentina, Chile, Newell's y Leeds United desde su llegada a Uruguay. Por eso, la conferencia de prensa del sábado rondó básicamente en la ausencia de los dos históricos delanteros. Esto llevó a que Bielsa asegurara que al periodismo le conviene polemizar en vez de analizar sus decisiones, algo que no cayó bien en un periodista que le marcó la cancha: "Yo nunca dije algo, ni a favor ni en contra, para generar audiencia. Creo que la mayoría de mis colegas actúan en el mismo sentido", expresó.

Esta última frase le sacó una carcajada irónica al Loco, que lo interrumpió: "Mire, disculpe. Yo no puedo opinar sobre usted. Ahora, si usted cree que la mayoría de sus colegas actúa según los principios de los que usted habló, permítame decirle que está absolutamente equivocado", disparó tajantemente.

A esto, Bielsa agregó: "A lo mejor el equivocado soy yo [...] No, no estamos perdiendo el tiempo. Si usted piensa que lo estamos perdiendo, es justamente lo contrario. A parte, quien hizo una protección corporativa de su profesión ha sido usted".

"Ante una generalización en la que usted dijo que los periodistas procurábamos audiencia y, en pos de eso, decíamos cualquier cosa", contraatacó el periodista, mientras el intercambio subía de temperatura. Luego, el DT de la Selección de Uruguay respondió aún más fuerte: "La generalización comprende excepciones. El que generaliza no involucra a todos. Si usted se considera una excepción, me parece muy bien, ojalá así sea. Ahora, que usted me diga que ese es el perfil del periodismo actual, eso es una burla a la inteligencia del que lo está escuchando".

Para finalizar, el cronista le hizo una pequeña chicana a Bielsa sobre el tema de su vista, ya que afirmó que "lo alegraba" poder verlo a los ojos. Claro, mantener su mirada baja es una vieja costumbre del Loco en conferencias de prensa, tal como cruzarse con quienes se acercan a preguntarle cuestiones de, en este caso, Uruguay.