La fuerte revelación de Cardona sobre su sufrimiento durante su paso por Racing: "Llegaba a mi casa y..."

Edwin Cardona retornó al fútbol colombiano para intentar reencontrarse con su mejor versión. El mediocampista defiende actualmente los colores del América de Cali y rápidamente ha logrado convertirse en una pieza importante del equipo. En las últimas horas el habilidoso futbolista dialogó ante lo micrófonos de DSports y sorprendió al referirse a su paso por Racing.

El exjugador de la Academia reveló detalles pocos conocidos de su ciclo en Avellaneda: “Que la gente sepa que nosotros somos seres humanos, llegaba a mi casa y tomaba pastillas para dormir. Sufría la presión, tener que estar las 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, que me acompañara después de los entrenamientos en mi auto, que durmiera conmigo porque llegué en una época en la que me di cuenta que solamente tenía a mi alrededor a mi familia. Mi hijo, porque mi esposa no podía viajar por un tema de salud... Dios a uno le pone personas, pero un niño de 8 años fue la persona que me salvó”.

“Con la gente de Racing, con su staff, el presidente, el club se comportó muy bien conmigo. También viví cosas que la verdad no se las deseo que viva nadie, ni en lo familiar ni en lo futbolístico. Fue algo complicado, tanto para mí como para mi familia. Familiarmente fue mucho más duro para las personas que tenía alrededor”, añadió Cardona.

Posteriormente, dejando clara cuál es su relación con la institución de Avellaneda, añadió: “Estoy agradecido con la gente de Racing, con el staff. Tengo amigos pero no quiero hablar más allá. Fue algo que me dejó una ex.periencia linda pero lo asimilo como un aprendizaje. Sé que di de mi lo mejor para demostrar pero no se dio la oportunidad”.

Para finalizar, al ser consultado sobre si aceptaría una nueva propuesta de la Academia, Cardona sentenció: “No sé si tendré la posibilidad de tener una revancha. Y si se me da yo creo que la acepto. La aceptaría y me gustaría también. Porque siento una deuda. Gracias a Dios a donde he ido me fue muy bien”.