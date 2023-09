La imperdible reacción de Messi cuando Inter Miami casi empata la final sobre la hora

Lionel Messi vivió una noche de frustraciones, la primera importante desde que llegó a los Estados Unidos, ya que no solamente no pudo ni siquiera estar entre los suplentes de Inter Miami en la final de la US Open Cup por seguir bajo dolor en el isquiotibial derecho, sino que además su equipo cayó por 2 a 1 dejándole el título de este certamen a Houston Dynamo.

Sin embargo, el astro argentino vivió el partido con mucha intensidad y quedó grabada una reacción que tuvo cuando el equipo del Tata Martino casi llega al empate en la jugada final del partido. Cayó un centro al área, Leo Campana estaba cerca del punto penal y no pudo darle mucha fuerza a un cabezazo que pudo ser el 2 a 2. Leo miró atento y pasó sus manos por la cara al ver el final.

Messi, vestido de negro como si fuera un oscuro presagio de lo que vendría, y perdido en medio de las gradas, vio como si no están ni él ni el también lesionado Jordi Alba, solamente son Sergi Busquets no alcanza para darle fisonomía de equipo a las Garzas.

Ahora, lo único que le queda por delante a Inter Miami es seguir remando desde atrás en los cinco partidos que le restan por disputar en la MLS para alcanzar uno de los dos puestos de repechaje que le permitan pelear por un lugar en los playoffs. Si alcanza esa meta, Messi seguirá en actividad al menos hasta noviembre, cuando deba afrontar con el seleccionado argentino las quinta y sexta fechas de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay como local y Brasil como visitante.

Si ello no ocurre, entonces octubre será para él la conclusión de la temporada y el comienzo de unas largas vacaciones hasta febrero del año que viene.