La cruda definición de Martino sobre el Inter Miami sin Messi que cayó en la final: “Vi un equipo…”

Inter Miami no pudo contar con Lionel Messi y la ausencia del 10 fue demasiado en un partido tan decisivo como la final de la US Open Cup. En el DRV PNK Stadium, Houston Dynamo aprovechó las bajas del local y se llevó la victoria y el título de la copa estadounidense. Según Tata Martino, su equipo no pudo sostener el esfuerzo físico y no le alcanzó para quedarse con otro campeonato.

En conferencia de prensa, el técnico rosarino se lamentó no haber llegado en mejores condiciones a la final, la primera como local en la historia de las Garzas: "Yo lo que vi es un equipo gastado, esa es la realidad. Después, las derivaciones que puede tener un equipo gastado, uno las puede ver como que estamos mal físicamente, otros como que estamos mal tácticamente", expresó.

Luego, el Tata, que se quedó a las puertas de un nuevo título con Inter Miami, señaló que la fatiga hizo merma en lo físico y futbolístico: "La realidad es que nosotros íbamos a comenzar a sufrir las consecuencias de tantos partidos en algún momento. Las empezamos a sentir desde las lesiones y el funcionamiento".

En la misma línea, el rosario ex Selección argentina y Barcelona agregó: "Cualquier arranque de un jugador rival superaba nuestras líneas, cualquier pelota dividida era potestad del rival. Creo que lo que pasó en el segundo tiempo no es producto de los cambios, sino del carácter que tiene un equipo que pierde una final como local".

Sin la US Open Cup en sus vitrinas, el próximo objetivo del Inter Miami será meterse a los playoffs de la MLS por la ventana. Para ello, deberá remontar cinco puntos con 15 en juego y este sábado tendrá una verdadera final ante el New York City FC: los neoyorquinos tienen 37 unidades y ocupan el noveno puesto, lugar que da boleto al repechaje de la postemporada. Por eso, Messi y compañía no tendrán mucho tiempo para lamentarse por la definición perdida.