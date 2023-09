El sincericidio del capitán de Houston sobre la ausencia de Messi en la final: "Cuando supimos que no jugaba..."

Con Lionel Messi sentado en el palco, El Inter Miami no pudo sumar su segundo título a las vitrinas tras ser derrotado en la final de la US Open Cup por el Houston Dynamo, que venció en el tiempo reglamentario por 2 a 1 como visitante, en el DRV PNK Stadium.

El crack argentino no pudo ser parte de la gran final ya que se resintió de la molestia en el isquiotibial derecho que lo tiene a maltraer, debido a una cicatriz de un desgarro anterior. El momento de mayor resentimiento se dio durante el encuentro en el que su equipo goleó a Toronto FC y en el que él jugó apenas 30 minutos.

Messi no pudo recuperarse y Houston celebró. Ese impulso parece haberle servido porque el primer tiempo fue la mejor versión del visitante, abanderado por su capitán y máxima figura, el mexicano Héctor Herrera.

Precisamente Herrera se refirió al momento en el que el plantel visitante se enteró que no jugaba Messi. "Es una lástima porque todos quieren jugar contra el mejor jugador del mundo y de la historia. Es verdad que cuando supimos que no jugaba pensamos que teníamos un poquito más de chances. Porque sabemos lo decisivo que puede ser en los últimos minutos, porque él hubiese encontrado pases o hecho goles que a lo mejor otro no hubiese podido, no porque les falte calidad sino porque él es el mejor del mundo. Pero bueno, estamos contentos con lo hecho hoy".

Finalmente, sobre el Tata Martino, a quien conoce de la Selección de México, reflexionó: "Es una persona que quiero y admiro muchísimo. Estoy muy agradecido por el tiempo que trabajé con él . Es una persona que le muy bien el fútbol, jugaba muy bien a la pelota. Él sabe cuando su equipo está en alto nivel o ha sido superado".

A propósito, agregó: "Yo creo que hoy nosotros hemos sido mejores y merecedores de la Copa. Pero en el fútbol todo podía pasar. Si nos empataban era más lógico que nos fueran a ganar a que nosotros remontemos el empate".

