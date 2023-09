Por qué para Felipe Contepomi el partido de Los Pumas ante Chile será "histórico"

El próximo sábado, Los Pumas se juegan una nueva final. El equipo argentino, que logró una victoria clave ante Samoa, buscará vencer a Chile en un duelo que marcará un hecho sin precedentes en mundiales ya que por primera vez dos equipos sudamericanos se enfrentarán en una fase de grupos.

Ante esto, fue Felipe Contepomi quien habló sobre lo que vendrá y realizó una sincera reflexión sobre este hecho increíble para la región: "Va a ser un partido histórico, porque es la primera vez dos equipos sudamericanos se enfrentan en un Mundial y para la región es enorme".

Los Pumas necesitan ganar para depender de sí mismos.

"Para nosotros son todas finales, ya entramos en lo que en inglés se dice “knock-out stages”, así que es un partido muy importante, y por eso hemos analizado muy bien a Chile para tratar de poder imponer nuestro juego, en los lugares donde podamos hacer diferencia ante un equipo que es muy bueno", agregó el asistente técnico de Michael Cheika.

Además, analizó: "A mí me gusta cómo juega Chile. Por ahí, los resultados no fueron los deseados para ellos, pero la propuesta es muy buena. Lo veo como un equipo muy aguerrido, bien entrenado, que sabe lo que quiere hacer. Es claro cómo quiere jugar, con jugadores muy interesantes. Tiene jugadores buenos, que han crecido mucho y que están haciendo su experiencia en Mundiales. Lo están disfrutando a su manera, personalmente creo que para ellos, ésta es su final".

"Confiamos en lo que planificamos previo al Mundial y eso no cambia en base a los resultados. Se va partido a partido, pero todos intentamos ir mejorando en nuestro juego. En el partido ante Samoa, se dominó hasta el minuto 72 que nos meten el try, no había un peligro muy grande, pasa que no habíamos creado ese colchón, esa diferencia numérica respecto al volumen de juego que habíamos creado. Eso hay que mejorarlo y seguimos trabajando sobre eso, y sobre cada faceta del juego", cerró.