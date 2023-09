Newcastle golpeó a Manchester City y lo eliminó de la Copa de la Liga inglesa

El Manchester City había comenzado con el pie derecho la temporada 2023/24. Luego de la campaña del triplete, los sky-blues están invicto con seis victorias en seis partidos en la Premier League y se quedaron con la Supercopa de la UEFA. No obstante, esto poco le importó al Newcastle United, que tumbó a los de Pep Guardiola y los eliminó de la Copa de la Liga, o Carabao Cup, en la cuarta ronda.

Con un gol del sueco Aleksander Isak, las Hurracas se hicieron fuertes de local y dejaron afuera al gran candidato a quedarse con todos los títulos en Inglaterra. El City tuvo una floja actuación y nunca pudo encontrar su mejor versión, especialmente en el segundo tiempo, y no podrán ganar la Carabao Cup por segunda temporada consecutiva. Cabe destacar que los de Guardiola habían dominado la Copa de la Liga de 2018 a 2021, cuando levantaron cuatro títulos de forma consecutiva.

Con un once sin Erling Haaland, que no jugó ni un minuto, pero con titulares como Julián Álvarez, Jack Grealish y Josko Gvardiol, el City sucumbió ante un Newcastle que ya fue finalista el año pasado y que sabe que esta Copa de la Liga es su mejor oportunidad para romper la sequía de títulos que se remonta a hace más de 50 años. De hecho, las 'Urracas' nunca han ganado esta competición.



No era el cruce más amigable para los de Guardiola, y menos teniendo en cuenta lo cargada que tiene la enfermería -aunque recuperó a Mateo Kovacic para este encuentro- e Isak se encargó de recordarlo, cuando empujó en el segundo palo un jugadón de Joelinton, que se fue de varios jugadores del City antes de dar la asistencia.



Pese a los intentos de lograr el empate, que estuvo cerca en una disparo de Rico Lewis en el tiempo de descuento, el City se despide en St James Park de otro título -ya perdió en agosto la Community Shield- y volverá a no poder hacer la temporada perfecta.

Fuente: EFE