La tajante advertencia de Tute Moroni a Los Pumas antes de enfrentar a Chile: "Si perdemos, nos..."

Los Pumas no tienen margen de error y los primeros en saberlo son los jugadores. En una nueva rueda de prensa antes de enfrentar a Chile, Matías Moroni reconoció la presión que tiene el conjunto argentino, que no puede dar más pasos en falso en el Mundial de Rugby 2023.

Con dos Copas del Mundo en la espalda, Tute es una de las voces de mando dentro de un experimentado plantel albiceleste. Por eso, el back de 32 años bajó línea y aseguró que todos los partidos son decisivos para los suyos: "Para nosotros es la segunda final de las tres que teníamos. Y mejorando esas cosas que decimos esta semana. Primero y principal es ganar, porque es una final. Si perdemos, matemáticamente nos volvemos a Argentina. Y ganando nos iríamos contentos", expresó.

Luego, el jugador del Leicester Tigers inglés remarcó los puntos a mejorar por unos Pumas que tuvieron un arranque decepcionante, pese a la victoria con Samoa: "Aprovechar las situaciones que generamos, metiéndome en los forwards seguir teniendo formaciones fijas sólidas, que eso es lo que te va generando solidez en el partido y en el juego. Mejorar el juego con el pie y la presión", señaló.

Por otra parte, Moroni recordó el consejo de Nicolás Sánchez antes de hacerse cargo de un penal, algo no tan usual: "Me dio consejos, me dice que no patee tan apurado, que vaya más tranquilo. Y también me dice que deje de practicar porque después nunca lo hago, pero por suerte salió y sirvió para posicionar al equipo en una buena posición. Pensé que era un 50/22, por eso lo festejé así, pero igual sirvió para ponernos a jugar en el campo de ellos".

Este sábado, Los Pumas deberían vencer sin mayores dificultades a Los Cóndores, que se despedirán del Mundial de Rugby 2023. La patada inicial será a las 10 de la mañana de este sábado en Nantes, Francia.