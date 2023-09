La picante frase de la figura mexicana del Houston Dynamo sobre Messi antes de la final: “Ilusiona poder…”

El Inter Miami de Lionel Messi buscará este miércoles obtener el segundo título en su historia cuando enfrente a Houston Dynamo en la final de la US Open Cup, evento que se llevará a cabo en el DRV PNK de Fort Lauderdale desde las 21.30 de Argentina.

El entrenador Gerardo Martino aún sostiene la duda sobre la titularidad de Messi, en el marco de su recuperación muscular luego de sufrir una molestia durante el partido ante Toronto por la MLS, cuando solo pudo estar 30 minutos en cancha. Debió ser reemplazado tras volver a sufrir la cicatriz de un desgarro antiguo en el isquiotibial derecho.

Uno que conoce bien tanto a Martino (fue su dirigido) como a Messi (como rival) es el capitán de Houston Dynamo, el mexicano Héctor Herrera, de larga trayectoria en Europa y la Selección. "Para nosotros es una motivación poder jugar contra él. He tenido la oportunidad de jugar muchas veces (contra él) y es algo que te motiva, te ilusiona poder ganarle", sentenció en conferencia de prensa.

Héctor Herrera, el capitán de Houston Dynamo. Foto: Twitter

"Conociendo al Tata (Gerardo Martino) y como se manejan ahí, estarán esperando para ver si puede jugar o no porque sabemos de lo que es capaz dentro de la cancha. Pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en lo que nos toca hacer a nosotros", añadió.

Luego, Herrera se refirió a Messi y elogió su juego: "Lo he dicho muchas veces: parece que no está en el partido y no encuentra los espacios, pero en el momento en el que le das el mínimo espacio él lo aprovecha". Luego, sentenció: "Es el mejor del mundo y el mejor de la historia".

Por último, dejó una desopilante frase sobre cómo hay que frenar: "No hay una teoría para pararlo. Creo que habrá trabajar muy bien como equipo y que pase lo que Dios quiera".