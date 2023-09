Atentos, Los Pumas: qué resultado conviene en el partido clave entre Japón y Samoa

Los Pumas tendrán un compromiso con la historia este sábado cuando disputen su tercer partidos en el Mundial de Rugby de Francia 2023, ante Chile, con la obligación de ganar para mantener vivas las esperanzas de clasificar a cuartos de final de la competencia. Ante el rival más débil, debe sacar a relucir su condición de favorito.

La responsabilidad será aún mayor si se considera que antes de ese encuentro, este jueves desde las 16, se enfrentarán los seleccionados de Japón y Samoa, los dos rivales directos en las aspiraciones por esa segunda plaza del grupo. Un partido en el que Los Pumas tendrán especial atención, como lo anticipó el centro Matías Moroni.

La tabla del grupo D

Japón y Samoa están muy parejos en puntos con Argentina. Los oceánicos tienen 5 puntos, producto de la victoria con bonus ante Chile y la derrota ante Argentina. Los asiáticos suman las mismas unidades tras ganarle también a Los Cóndores con bonus y caer ante Inglaterra. Argentina cayó con los ingleses y venció a Samoa, pero sin bonus, por lo que suma cuatro unidades.

Entonces, ¿qué le conviene a Los Pumas en el partido entre los rivales directos?

Lo primero que hay que decir es que Los Pumas dependen de sí mismos. Si vencen con bonus a Chile y Japón, se asegurarán la clasificación aún si Samoa hace lo propio ante Inglaterra, que parece difícil. A priori, el encuentro ante Chile es el más accesible y el equipo de Cheika debe aspirar a ganar y sumar el bonus, como ya lo hicieron los anteriores rivales de Los Cóndores. Ahora bien, si se quiere especular en el último partido, hay resultados más convenientes que otros para el duelo que se aproxima.

Japón venció a Chile. Busca hacer lo propio con Samoa. Foto: EFE.

Lo mejor sería un empate entre Samoa y Japón, y que ninguno marce tres tries. Sin embargo, ante lo inusual de esa situación, a Argentina le conviene más una victoria de Samoa (mejor si no suman tres tries pero igual le sacan 8 o más puntos de diferencia, para que ninguno sume bonus). Este escenario le permitirá a Argentina hasta perder con Japón y mantener las chances de clasificar, siempre que le gane a Chile. Porque quedaría igualado con los otros dos en puntos.

Una victoria de Japón ante Samoa obligará a Los Pumas a un partido definitorio ante la isla asiática en la última fecha (insistimos, siempre que haya victoria ante Chile). El que gane de ese partido clasificará. Después, los bonus pueden ser un elemento determinante en el caso improbable de un empate.

Cuando hay igualdad en puntos, la definición se desarrolla por etapas: primero se tiene en cuenta el partido entre sí, luego la diferencia de tantos a favor y en contra, luego la diferencia de tries a favor y en contra, la mayor cantidad de tantos a favor, la mayor cantidad de tries a favor y si existe una posibilidad de que la igualdad persista, el mejor ubicado en el Ranking, que es Argentina.