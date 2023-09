Revelan los audios del VAR en Independiente-Instituto: por qué no consideraron penales las dos jugadas polémicas

La AFA publicó este lunes los audios entre el árbitro Darío Herrera y el VAR Germán Delfino de las tres polémicas del partido entre Independiente e Instituto, que igualaron sin goles en Avellaneda. La primera situación sucedió a los 28 minutos del segundo tiempo con un penal que reclamó la "Gloria" por una supuesta mano de Joaquín Laso tras un remate de Adrián Martínez.

Germán Delfino, a cargo del VAR, revisó la jugada y determinó que la pelota pegó "en el brazo que está cerrado" y avaló la decisión de Herrera. Luego, se revelaron los audios de las dos jugadas polémicas que pidió el "Rojo" sobre el final del partido. A los 41 minutos de la segunda parte, Gregorio Rodríguez derribó a Braian Martínez en el área y Herrera cobró penal.

Sin embargo, Delfino llamó al árbitro para revisar la acción ya que el jugador de Instituto tocó primero "el balón con la punta del botín" y luego se da "un contacto normal del juego". Herrera coincidió con la postura de Delfino cuando se acercó al área de revisión y reanudó el juego con un bote a tierra.

En el tercer minuto de adición, Independiente reclamó otro penal del defensor Fernando Alarcón sobre Alexis Canelo pero el VAR volvió a considerar que existió un "mínimo contacto" y una reacción "exagerada" por parte del delantero local. "No hay contacto pleno y se deja caer", aseguró Delfino en diálogo con Herrera.

Carlos Tevez, aseguró después del empate que no desconfía de "ningún árbitro", a pesar de las dos jugadas. "No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros", declaró el DT sobre las jugadas sobre Braian Martínez (anulada por el VAR y Alexis Canelo (no cobrada por el árbitro Darío Herrera). "Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí", dijo al respecto.