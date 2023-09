La furiosa conferencia de prensa de Kily González tras la derrota de Unión: "Estoy re..."

Platense derrotó este lunes a Unión de Santa Fe y obtuvo un triunfo clave en la lucha por la permanencia en la máxima cateogría del fútbol argentino. En el marco de la sexta fecha de la Copa de la Liga profesional, el delantero Nicolás Servetto, de penal, anotó el único gol de la jornada en el estadio Ciudad de Vicente López.

Tras el encuentro, quien enfrentó los micrófonos fue el Kily González. El director técnico del Tatengue no dudó en plasmar todo su enojo en la conferencia de prensa, donde aseguró estar muy caliente por el resultado obtenido, pero de todos modos se mostró optimista de cara al clásico ante Colón.

"Hoy no estuvimos y eso es lo que más me jode. Sinceramente lo digo, me jode muchísimo. De todo se aprende, estamos a tiempo de todo más allá de que nos juntamos mucho más todos los equipos. Esto es para valientes. Esto no es vida o muerte, esto es fútbol. Con responsabilidad y obligaciones. Tenemos que estar a la altura de la camiseta de Unión, el escudo hay que defenderlo con todo lo que tenemos. Eso vamos a hacer el domingo, estoy convencido que esto va a ser así", comenzó el DT de Unión.

Con respecto a lo que debe hacer el Tatengue para salir a flote, González expresó: "Hay que agarrar, hacer autocrítica y mirar para adelante. No nos podemos quedar en esto. Un equipo no se entrega. Más allá de que hoy tuvimos un partido malo, confío plenamente en estos jugadores. Sé que vamos a estar a la altura de lo que nos jugamos el domingo".

Para finalizar, tras la derrota de Unión ante Platense, sentenció: "Ahora estoy muy caliente para decir cosas. Hay que barajar, dar de nuevo y recuperar nuestras formas, las que nos llevaron a superar a muchos rivales más allá de que no podíamos ganar. No nos había superado casi nadie. Insisto, tenemos tiempo, es una semana larga".