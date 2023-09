Los Pumas: una mezcla de sensaciones que preocupa para el futuro

La victoria de Los Pumas ante Samoa dejó una mezcla de sensaciones de cara a lo que sigue del Mundial de Francia. Sin jugar bien, el seleccionado argentino consiguió llevarse un duelo importantísimo para el principal objetivo: clasificar a cuartos de final.

Este triunfo le da un poco de aire al equipo de Michael Cheika, que se quedó sin margen para el error luego de la derrota ante Inglaterra en el debut, pero la falta de nivel individual y colectivo preocupa para el futuro de la Copa del Mundo.

Emiliano Boffelli apoya el try argentino.

Después de una semana libre, que Argentina aprovechó para terminar de digerir la caída ante la Rosa, el partido ante Samoa se presentaba como un desafío para la mentalidad del plantel. Si bien el conjunto de Oceanía era inferior en los papeles, su estilo de juego intenso desde lo físico podía complicar a la Albiceleste.

Y precisamente, fue lo que ocurrió. A Los Pumas se le complicó demasiado un encuentro que parecía no tener que ser tan cerrado. Como contra Inglaterra, el elenco nacional tuvo muchos errores de manejo. Hubo más oportunidades de marcar, pero se notó un equipo con pocas variantes para definir. Por momentos se pudo generar inercia y presionar al rival con pelota, pero las ejecuciones y las tomas de decisión en los momentos clave fueron flojas.

Samoa no propuso mucho más que una defensa firme, y un ataque frontal. Los Pumas sometieron a los isleños en las formaciones fijas, pero no pudieron facturar. Emiliano Boffelli fue la gran figura del partido, con buenas intervenciones. El wing rosarino anotó el único try argentino, además de otros 11 puntos con el pie. El pack de forwards no estuvo muy sólido en el juego suelto, ante un oponente muy fuerte en el contacto.

Los Pumas dependen de sí mismo para seguir en el Mundial.

La conducción de Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras no fue buena. La pareja de medios no pudo controlar los tiempos del partido, y en algunas acciones se los notó algo acelerados. En el complemento ingresaron Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez. Ambos cumplieron 90 y 99 partidos con el seleccionado respectivamente. Sánchez, además, metió una penal clave sobre el final, para sentenciar la victoria.

Los Pumas necesitaban ganar para tener un poco más de calma. No se jugó bien, pero siempre es más fácil construir a partir de un triunfo. El próximo compromiso de Argentina es el sábado 30 de septiembre, ante Chile en Nantes. En la previa, debería ser un encuentro más sencillo para conseguir un punto bonus ofensivo, y llegar de la mejor manera al duelo con Japón, para definir la clasificación a la próxima instancia.

*Marco Nigro, periodista de RugBeat.

