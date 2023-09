La revelación de Ortigoza tras ser tentado por Insua para volver a San Lorenzo: "Le dije que..."

Néstor Ortigoza tomó la decisión de colgar los botines a finales de la temporada 2022. El mediocampista, todo un ídolo para los hinchas de San Lorenzo, se encuentra en gran forma y es por ello que en más de una ocasión fue tentado por Ruben Darío Insua para volver a la actividad en el Ciclón.

En medio de su diálogo con TyC Sports, el exjugador de la Selección de Paraguay confesó: "Casi vuelvo a jugar al fútbol. Me lo hizo pensar Insua. De vez en cuando voy a tomar un café a la concentración y me pidió que vuelva. Le dije que no cuatro veces pero lo pensé unos días. Finalmente mantuve la decisión porque la estoy pasando muy bien ahora con mi familia".

Ortigoza analizó el llamado de Insua, pero descartó la posibilidad.

"Esta última vez Rubén me llamó para que acompañe a los chicos, para que ellos tengan un salto de calidad que él veía que yo se lo podía dar, aconsejándolos, entrenando con ellos, corrigiéndolos. Yo me llevo muy bien con los jóvenes. Cuando ellos suben, si vos no los mimas un poco no rinden al 100%", añadió Ortigoza.

Con respecto a lo que fue su retorno al Ciclón en el 2021, recordó: "Yo tenía que volver a San Lorenzo porque el club la estaba pasando mal. Si esta vez que me llamó Rubén San Lorenzo estaba mal también iba a volver, no lo dudaba. Pero el equipo estaba bien, había encontrado rápido la idea del técnico pese a que se fueron varios jugadores. Se fue Torrico y me fui yo, pero los que venían abajo como Batalla y Elías lo hicieron muy bien".

A la hora de confesar cómo fue que tomó la decisión de retirarse, Ortigoza sentenció: "Cuando yo me fui de San Lorenzo, habíamos clasificado a la Sudamericana. El club ya había salido de ese momento malo en el que no podíamos ganar. El técnico había marcado una línea clara y el grupo lo agarró rápido. Ahí empecé a pensar en retirarme. Dije 'tarea cumplida, me voy contento'. Encima tengo la suerte de que Ruben me mete a patear el penal contra Vélez y fue importante para después entrar en la Copa. En ese momento dije 'ya está".