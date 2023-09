La sentencia del DT de Samoa sobre Los Pumas tras perder 19-10: "Creo que Argentina..."

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, consiguió este viernes su primera victoria en el Mundial Francia 2023, luego de vencer a Samoa 19-10 en la ciudad de Saint-Etienne, en el marco de la tercera fecha del Grupo D. La victoria era trascendental pensando en la clasificación a los cuartos de final de la competencia, considerando que se trata de un rival directo.

Luego de la victoria argentina, muchos protagonistas hicieron un balance el trámite de juego, entre ellos el propio entrenador de los oceánicos, Seilala Mapusua, quien fue muy respetuoso para con su rival.

Argentina venció a Samoa 19-10.

"Cometimos demasiados errores y no nos adaptamos a las condiciones, particularmente al comienzo del partido. Creo que Argentina ejecutó su plan de juego de manera correcta y no pudimos adaptarnos. Sabíamos que con Boffelli en su equipo iban a patear desde cualquier lugar de la cancha. La amarilla temprano no nos ayudó para nada", evaluó.

Luego, agregó: "Siempre hay una posibilidad cuando hay tiempo en el reloj, desafortunadamente para nosotros se nos acabó el tiempo. No fuimos capaces de desplegar nuestro juego, pero estoy muy orgulloso del esfuerzo de los chicos".

Por otro lado, el segunda línea y capitán, Chris Vui, también se refirió al partido e hizo su propio análisis: "Estoy muy orgullosos de los muchachos esta noche. Creo que el mejor equipo ganó, todo el crédito para Argentina, fueron más precisos, se merecen la victoria. El envión estaba de nuestro lado y pensamos que podíamos darlo vuelta. Tenemos algunas lecciones que aprender y seis días para corregir de cara al partido contra Japón”.