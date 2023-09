La respuesta del arquero de Atlético Tucumán a la cargada de Borja: "Me le planté para..."

La agónica victoria de River ante Atlético Tucumán, en el Monumental, tuvo un final picante. Apenas terminó el partido, Miguel Borja se metió a la cancha y buscó a Tomás Marchiori para recriminarle todo el tiempo que había antes de recibir el gol de Salomón Rondón y sobre todo por una acción puntual del arquero, quien desató sus cordones para luego atarlos.

El delantero se acercó, hablaron por un buen rato y el mendocino fue quien reveló qué se dijeron: "Después del gol lo veo a Borja haciéndome señas, diciéndome cosas como que yo hacía tiempo y éramos unos cagones. Lo miré, no dije nada y cuando terminó el partido se me vino. Y quieras o no, terminás reaccionando".

"Le dije que no éramos cagones, que venimos a hacer nuestro juego y que la corte porque ya habíamos perdido. La siguió y me le planté para defender mi postura. De los últimos 11 partidos, sólo perdimos ante River. Para atrás no vamos. Me pareció una falta de respeto que en vez de ir a festejar con sus compañeros venga a decir que yo especialmente era un cagón", agregó.

Luego remarcó que "le pedí disculpas al árbitro porque tenia flojo el botín" y a la vez naturalizó que "son cosas del juego para respirar cuando enfrentás a un equipo como River. La cámara me captó, pero lo que él (Borja) no sabe es que antes se me había enganchado el cordón con el otro tapón. Aproveché que un compañero estaba tirado en el césped y lo terminé de desatar".

"Entiendo el enojo de la gente de River porque hicimos un partido sumamente lento, pero es lo que teníamos pensado", arrancó el #1, que justificó la postura que tomó el equipo de la dupla Orsi-Gómez porque "era la única forma de calmar el ritmo que tienen en su cancha". Finalmente, expresó que "tomaría un café un Borja" y la vez dejó con otro contundente concepto: "Que chicanee y me lo diga después del gol está bien porque nos terminó saliendo mal, pero la siguió y se peleó hasta con el cuerpo técnico".