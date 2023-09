La picante sentencia de Messi sobre el destrato que sufrió en PSG: "Fui el único que..."

Lionel Messi habló de todo. El mejor jugador del mundo, que en la jornada de este miércoles fue reemplazado a los 37 minutos del primer tiempo, dijo presente en el canal de YouTube de Olga TV y habló de todo. Entre los temas que tocó, en su diálogo con Migue Granados, recordó lo que fue su paso por el París Saint Germain.

El GOAT dijo presente en la Ligue 1 durante dos temporadas. En sus últimos meses allí logró coronarse como campeón del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección argentina. La final, jugada en el estadio Lusail el pasado 18 de diciembre, fue nada más y nada menos que ante Francia.

En este contexto, donde no fue tratado como merecía por parte del club, Messi fue el único futbolista de la Albiceleste que no fue reconocido en un partido luego de haber alzado la Copa del Mundo. Además, como si fuera poco, el rosarino fue elegido como el mejor jugador de ese certamen. Solamente recibió, durante el inicio de una práctica, un pequeño presente por parte de los directivos y ante la presencia de sus compañeros de equipo.

"Era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador de los 26 que no tuvo reconocimiento, pero bueno...”, expresó, picante, el mejor jugador del mundo.

El galardón que recibió Messi tras ser campeón del mundo.

Con respecto a lo que fue su paso por PSG, donde no la pasó como esperaba, Messi sentenció: "Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así...".