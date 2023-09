Guido Petti dio vuelta la página y se mostró confiado de cara al duelo ante Samoa: "El equipo está muy..."

Los Pumas enfrentarán este viernes a Samoa en la tercera fecha del Mundial de Rugby de Francia, con el objetivo de alcanzar una victoria que le permita soñar con la clasificación a cuartos. En la previa, el segunda línea Guido Petti brindó una conferencia de prensa donde repasó la actualidad del equipo de cara al duro cruce.

"Personal y físicamente me siento muy bien. La preparación en Portugal me vino muy bien, hace rato no tenía esa pretemporada y eso me sirvió mucho. También el partido con España y el último, más allá de cómo jugamos, me sentí bien. Así que contento con eso", comenzó el jugador de 28 años.

Guido Petti. Foto: Los Pumas

Sobre la preparación mental del partido después del duro revés en el debut ante Inglaterra, manifestó: "Fue duro después del partido con Inglaterra, pero es algo que lo tenemos que tomar y ya lo dejamos atrás, porque esto es largo. Y ahora ya pensando en Samoa, ya arrancamos esa preparación y el equipo está de vuelta muy positivo, confiados en lo que tenemos que hacer, sabiendo nuestros roles y saldremos a buscar nuestro juego y tratar de plasmarlo en la cancha".

Luego, hizo un análisis del próximo rival: "Como todos vieron en el partido contra Chile, Samoa es un equipo muy físico, tiene un pack de forwards muy duro. Todos conocen a varios de sus jugadores que estuvieron en All Blacks y Wallabies y otros están en grandes equipos de Europa y creo que tienen jugadores de renombre, son un equipo muy fuerte y nos vamos a tener que enfocar en nosotros. Ahí está la clave".

Finalmente, explicó cuál va a ser la clave del partido: "El line es algo que se trabaja toda la semana. Tanto en ver qué hacen, como en ver qué hacemos y cómo lo defendemos. Pero no sólo es el line arriba, sino también en el maul. A Chile creo que le hicieron tres tries y es ahí donde tenemos que hacer foco para contrarrestar sus fortalezas, porque cuando a uno le sacan su plan A, es difícil para el otro equipo ir al plan B. Se viene un gran punto donde vamos a tener que hacer foco y dominar".