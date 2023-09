La tajante "advertencia" de Leonardo Campana al Pipita Higuaín: "No descarto..."

La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer de los Estados Unidos provocó, como era de esperarse, que los ojos del mundo se posen en la liga estadounidense. Uno de los futbolistas que más ha resaltado desde el aterrizaje del mejor jugador del mundo fue Leonardo Campana.

El ecuatoriano, apodado como 'el otro Leo' por alguno de sus compañeros, ha anotado tres goles en sus últimas dos presentaciones con la camiseta del Inter Miami. En las últimas horas el atacante rompió el silencio y le mandó un contundente mensaje a Gonzalo Higuaín, máximo goleador de la franquicia estadounidense.

El Pipa convirtió 29 goles con la camiseta del Inter Miami.

Al ser consultado sobre la competencia que mantiene en el puesto junto a Josef Martínez, Campana manifestó: "Tenemos una competencia sana entre Josef y yo. El año pasado tenía delante a Higuaín, y aprendí mucho de él. Aprendo mucho de Josef, me aconseja y tenemos muy buena relación".

Posteriormente no dudó en apuntar contra el histórico récord que ostenta el Pipita, quien con 29 tantos es el máximo artillero del Inter Miami a lo largo de su corta historia. "No descarto pasar a Gonzalo como máximo goleador en lo que queda de año", expresó el hombre de 23 años, quien acumula 16 tantos en la franquicia.

Para finalizar, se refirió a lo que fue su primer contacto con Lionel Messi: "Habitualmente soy uno de los primeros en llegar, entré al camerino con la cabeza abajo, la alzo y veo que estaba sentado un puesto al lado mío. Lo saludé, me saludó, y su tranquilidad y su humildad te hacen sentir tranquilo. No lo asimilaba. Charlamos un poco y, obviamente, yo un poco reservado, no le quería molestar, pero poco a poco fuimos encajando muy bien. Conversamos, nos reímos, entrenamos bien, nos complementamos bien y estoy disfrutando del día a día con él, y con Jordi y Busi también.