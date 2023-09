La tajante sentencia de Víctor Blanco sobre el futuro de Gago como DT de Racing: "No creo que..."

Racing no atraviesa su mejor momento. El equipo de Fernando Gago viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores, por penales ante Boca en condición de local y de la Copa Argentina, cayó 5-3 ante Huracán de Parque Patricios. Esta situación ha hecho que el director técnico se pose en el ojo de la tormenta.

En este contexto quien alzó la voz para dejar muy clara su postura fue nada más y nada menos que Víctor Blanco. El mandamás de la institución de Avellaneda fue consultado sobre el futuro de Pintita en el banco de suplentes de la Academia y no dudó en dejar las cosas claras.

Gago tiene contrato hasta diciembre del 2023 con Racing.

Para comenzar, despejando todo tipo de dudas, manifestó: "Nuestra idea es renovarle a Gago. Tiene contrato hasta diciembre. No estuve la semana pasada en Buenos Aires, pero vamos a retomar las conversaciones. Me gustaría que Fernando pueda seguir por uno o dos años más".

"No creo que el partido del sábado haga que Fernando Gago se quiera ir de Racing, no me lo imagino tomando una decisión de un día para el otro. Su puesto no está en duda. La danza de nombres de posibles técnicos para Racing es un invento. Nada de eso es verdad y son mentiras que le hacen daño al club", añadió Blanco.

Para finalizar Blanco, actual presidente de la Academia, sentenció: "El oficialismo se va a presentar en las elecciones. Se hizo una gestión muy buena y Racing debe seguir en esta línea. No nos podemos dejar llevar por 10 o 20 que gritan, buscan desestabilizar y disfrutan cuando Racing pierde".