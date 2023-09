Huracán Las Heras y San Martín tienen un miércoles clave

Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín salen al ruedo en un miércoles fundamental para sus aspiraciones ante dos rivales más que directos. El eterno torneo Federal A encara la recta final hacia la próxima instancia y ninguno de los dos equipos mendocinos pueden dejar pasar más puntos si quieren seguir soñando con el ascenso de categoría.

En el primer turno, el Globo se medirá como local ante Atenas de Rio Cuarto desde las 15.30 en el estadio General San Martín. Los cordobeses ocupan ese cuarto puesto en la Zona B con 34 unidades, superando por dos al conjunto del Cachorro Abaurre. Por eso, en caso de lograr una victoria, el elenco lasherino volverá a recuperar ese último cupo de los que ingresan al Reducido. A Huracán todavía le restan 21 puntos por disputar.

San Martín todavía tiene chances de clasificar.

En el cierre del día, San Martín también jugará de local pero con Ferro de La Pampa a partir de las 21.30. Paradójicamente, el León está penúltimo en su grupo pero a solo cinco unidades del mencionado Atenas de Rio Cuarto. Un dato no menor: todavía no cumplió con la fecha libre por lo que tiene seis partidos pendientes y no siete.

Ciudad Bolívar (52 puntos) y Argentino de Monte Maíz (46 unidades) ya están con su lugar prácticamente asegurado en la siguiente ronda, mientras que Juventud Unida de San Luis también tomó aire con sus 40 puntos. Atenas (34), Huracán Las Heras (32), Ferro (31), Estudiantes de San Luis (29) y San Martín (29) son los que siguen en carrera. Peñarol de San Juan, con 21 unidades, está prácticamente sentenciado al descenso.