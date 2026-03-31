Huracán Las Heras desafectó a Luciano Ortega tras un grave episodio denunciado en redes

El mundo de Huracán Las Heras se vio sacudido en las últimas horas tras un comunicado oficial del club en el que se informa la desafectación del jugador Luciano Ortega del plantel profesional por un acto de indisciplina.

La decisión institucional llegó luego de que comenzara a circular en redes sociales una denuncia pública que involucra al futbolista en un presunto hecho de violencia ocurrido a la salida de un partido informal.

Según el testimonio difundido, una persona aseguró haber sido agredida por Ortega y su pareja, en un episodio que, de acuerdo a la versión publicada, estaría vinculado a la participación del jugador en un torneo no autorizado mientras formaba parte del plantel profesional.

Frente a esta situación, Huracán Las Heras emitió un comunicado contundente en el que confirmó la desafectación del futbolista y remarcó su postura institucional:

“La institución reafirma su compromiso con los valores, el respeto y la responsabilidad que representan a nuestra camiseta”.

Por el momento, no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre el hecho ni sobre posibles instancias judiciales, mientras el caso genera fuerte repercusión tanto en el ámbito deportivo como en redes sociales.

Comunicado ç

El club optó por actuar con rapidez ante un tema sensible que excede lo futbolístico y que pone el foco en la conducta de los protagonistas fuera de la cancha.

La situación sigue en desarrollo y se esperan novedades en las próximas horas.