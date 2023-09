El particular análisis de Bielsa tras la derrota de Uruguay en Ecuador: "No tuvimos fantasías para..."

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay, destacó el primer tiempo de su equipo, aunque aseguró que en el complemento le faltó "fantasía para desnivelar" en la derrota por 2 a 1 ante Ecuador, por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

"Creo que el primer tiempo se presentó muy accesible y no logramos que se viera de ese modo, mientras que en el segundo tuvimos más la pelota, pero nos faltó claridad y no tuvimos fantasía para desnivelar", declaró Bielsa en conferencia de prensa.

Uruguay cayó en Ecuador.

"Nosotros tenemos algunas ausencias que nos hubieran dado más solidez en el juego aéreo defensivo", continuó y en la misma línea, agregó: "La conclusión que yo saco es que Uruguay es un equipo que necesita para destacarse un despliegue de energía muy alto. Cuando logramos colectivamente jugar con una dinámica constante somos un equipo que marca diferencias".

El Loco, además dejó en claro que el combinado charrúa no perdió en Guayaquil por culpa del referí brasileño, que no cobró una dura falta del arquero Galíndez sobre el juvenil Torres en el minuto 97: "El árbitro acierta y se equivoca, pero no nos perjudicó. No veo que haya tenido ningún peso que desnivelara o influyera en el resultado final", expresó.

El seleccionado "charrúa", tras la derrota ante la "Tri", se mantiene con tres unidades gracias a la victoria por 3 a 1 frente a Chile en el debut de la clasificatoria sudamericana.