La llamativa sentencia de Bielsa sobre el penal no cobrado a Uruguay ante Ecuador: "El árbitro..."

Toda la Selección de Uruguay explotó cuando Wilton Sampaio omitió un penal en el último minuto sobre Facundo Torres. Aunque los hinchas hicieron saber su enojo en las redes sociales y los jugadores reclamaron hasta el hartazgo, Marcelo Bielsa desestimó la influencia del arbitraje en la derrota celeste ante Ecuador.

En conferencia de prensa, el Loco dejó en claro que el combinado charrúa no perdió en Guayaquil por culpa del referí brasileño, que no cobró una dura falta del arquero Galíndez sobre el juvenil Torres en el minuto 97: "El árbitro acierta y se equivoca, pero no nos perjudicó. No veo que haya tenido ningún peso que desnivelara o influyera en el resultado final", expresó.

Luego, Bielsa, que fue cuestionado por algunos usuarios de Twitter debido a sus modificaciones ante Ecuador, agregó: "Son reclamos por observar una jugada de manera más favorable para nosotros que la decisión del árbitro, pero son cosas sin trascendencia".

Más allá de su postura de no culpar a Sampaio, el entrenador de la Selección de Uruguay reconoció que el reclamo de sus dirigidos fue correcto: "Lo que sí, como estábamos a un gol de diferencia, hay algunas jugadas que las reclamamos. Es algo natural producto que el partido se iba y el empate no llegaba", sentenció.

Por último, Bielsa, que registró su primera derrota desde que llegó a la Celeste, concluyó: "Nos costó tener más dinámica... vi claramente que el partido en el primer tiempo era muy accesible porque no era difícil defender, disponíamos de buenas pelotas para atacar y no conseguimos fluidez".