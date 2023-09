La contundente frase de Tevez en la previa de Independiente-Huracán: "Es..."

Luego de haber quedado fuera de la Copa Argentina en la definición por penales ante Estudiantes de La Plata, Independiente puso la mira nuevamente en la Copa de la Liga Profesional. Hasta el momento el Rojo logró sumar de a tres en los partidos que dirigió Carlos Tevez desde su llegada al club.

En las últimas horas, en la previa del duelo del próximo jueves ante Huracán, el Apache enfrentó los micrófonos y se refirió a la importancia de seguir por la senda del triunfo, lo que le servirá a la institución de Avellaneda para alejarse de la zona de descenso por tabla anual.

Tevez habló en conferencia de prensa.

Para comenzar, el DT manifestó: “Con Huracán sabemos que es una final y tenemos que estar preparados para eso. Todavía no hicimos fútbol, veremos si defendemos con línea de 5 o 4. Estos días venimos trabajando un poco lo mental para que los muchachos vuelvan a tomar confianza con ellos”.

"Me preocupa nuestro juego y no tanto el rival, hago foco en mejorar el rendimiento y ser protagonistas. A Huracán le salieron todas el otro día con Racing, por eso no lo tomamos como parámetro”, añadió Tevez de cara al mano a mano con el Globo, equipo que se encuentra a solo tres puntos de Independiente en la tabla general.

Para finalizar, el DT de Independiente sentenció: “Nos falta la convicción de querer ser protagonistas. Hace seis meses o un año atrás se especulaba mucho en ver qué iba a pasar o qué podía suceder y es difícil cambiar esa mentalidad. Es un proceso que lleva tiempo de trabajo. Les quiero demostrar a los muchachos que Independiente puede jugar de igual a igual con cualquier equipo".