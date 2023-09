El sincero descargo de Matías Giménez tras picar el penal en la eliminación de Independiente: "Se que no es la..."

Independiente fue eliminado de la Copa Argentina. Perdió ante Estudiantes de La Plata en la tanda de penales (3 a 1), tras igualar en el tiempo reglamentario por 1 a 1. El equipo de Carlos Tevez no fue efectivo desde los doce pasos, ya que erraron Joaquín Laso (dio en el palo), Alexis Canelo (por encima del travesaño) y Matías Giménez. Solo anotó Federico Mancuello.

Giménez, de hecho, estuvo en el centro de la escena teniendo en cuenta que su penal fue malogrado de forma polémica. El delantero quiso picarla ante el arrojo de Mariano Andújar, que desde el piso logró sacarla ante la mala ejecución. Aquel fue el segundo penal para el Rojo, que luego sufrió el yerro de los otros dos compañeros.

Finalizado el encuentro, el jugador recibió el reto de su entrenador, Tevez, que señaló: “Él solo se va a dar cuenta del error que hizo. Estamos todos juntos arriba del barco y hay que seguir peleando. Estamos en una búsqueda de tener más intensidad. Independiente peleó, tuvimos tres o cuatro mano a mano y nos hicieron un gol de pelota parada. Ellos llegaron una vez y después no nos hicieron daño. Igual no es excusa, porque en el fútbol tenés que hacer los goles. Lo que me preocupa un poco es que en la búsqueda de intensidad caemos un poco en imprecisiones”.

Este domingo, ya por la madrugada, el que se manifestó fue el propio jugador, quien utilizó las redes sociales para hacer un descargo al respecto. "No suelo hacer esto porque sé que convivimos con los errores. Pero hoy siento la necesidad de pedir mis más sinceras disculpas a mis compañeros, al grupo de trabajo que están día a día con nosotros y a toda la gente de Independiente por la forma irresponsable en la que ejecuté mi penal hoy", comenzó.

"Tomé una mala decisión y sé que no es la forma ni el momento para hacerlo de esa manera. Dicho esto, quiero agradecer a todos los mensajes de aliento (son muchísimos). Nos vemos el jueves, en otra final", cerró el delantero en Instagram.